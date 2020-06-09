Пострадавший от коронавируса бизнес и НКО освободили от налогов за второй квартал

Согласно тексту документа, бизнес и некоммерческие организации освободили от уплаты следующих налогов:

налог на прибыль в части авансовых платежей;

налог на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей;

единый сельскохозяйственный налог в части авансового платежа за первое полугодие;

единый налог на вмененный доход, водный налог, торговый сбор в части налога, исчисленного за второй квартал 2020 года;

акцизы, налог на добычу полезных ископаемых в части налога за апрель–июнь 2020 года;

налог по патентной системе — за календарные дни срока действия патента в апреле, мае и июне.

Освобождение по имущественным налогам за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года распространяется на следующие виды платежей:

налог на имущество организаций — для всех объектов;

транспортный и земельный налог — на транспорт и земельные участки, которые используются в предпринимательской деятельности;

налог на имущество физических лиц — на объекты недвижимости, которые используются в предпринимательской деятельности.

Кроме того, страховые взносы за апрель, май и июнь для пострадавших от коронавируса лиц установили по пониженному тарифу в размере 0%.

Для того, чтобы помочь налогоплательщикам разобраться, от каких именно платежей их освободили во втором квартале этого года, ФНС России запустила специальный сервис.

При переходе на страницу достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать систему налогообложения. После этого система предоставит всю информацию о платежах за второй квартал, от которых налогоплательщика освободили.