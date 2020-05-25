Пострадавшие от пандемии госучреждения потратят субсидии на зарплаты

Во время совещания правительственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса премьер напомнил, что многие организации остановили свою деятельность, а значит десятки тысяч работников могли остаться без денег.

«В период вынужденных нерабочих дней такие учреждения смогут направить субсидии, которые получают для выполнения государственного задания, на различные обязательные выплаты. Прежде всего, конечно же, это заработная плата. А также на налоги, сборы, страховые взносы, оплату коммунальных услуг и содержание имущества», — заявил Мишустин.

В документе говорится, что возможность потратить выделенные субсидии получили все государственные организации вне зависимости от объема выполненных работ по государственному заданию.

Режим нерабочих дней действовал в России с 30 апреля и закончился 12 мая. Его ввел, а потом отменил президент России Владимир Путин. Это была необходимая мера для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Вслед за нерабочими днями ряд регионов ввел различные ограничения. После отмены выходных российский лидер признал, что сразу введенные в различных субъектах новые правила для жителей отменять нельзя. Окончательное решение по ним будут принимать губернаторы.

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной. На сегодняшний день количество выявленных случаев составило 353 427. Вылечиться смогли 118 798 заболевших граждан. Летальным исходом закончились 3633 случая заражения.