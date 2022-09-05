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Viber Постпред России при ЕС допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года «Известия»: постпред РФ при ЕС Чижов допустил рекордные прибыли «Газпрома» к концу года Pxhere.com

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Рекордные прибыли «Газпрома» допустили к концу текущего года. Об этом сообщил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в беседе с «Известиями».

Так Чижов прокомментировал остановку газопровода «Северный поток». У разных европейских стран, как отметил дипломат, есть свои представления о выходе из сложившейся ситуации. Кто-то использует альтернативные источники, у других есть свой газ, а некоторые практически им не пользуются, отметил постпред России при ЕС.

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В наибольшей мере от газа из России зависят те страны, которые громче всего продвигают антироссийскую позицию, отметил Чижов. В ЕС не готовы сразу отказаться от газа, но это не говорит о том, что перспективный курс на снижение будет отменен.

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«Что касается объемов наших поставок, то да, они, конечно, сократились. Тут целый ряд факторов: нет турбины для „Северного потока — 1“, кто-то не хочет платить в рублях. Но поскольку это сокращение объема сопровождается резким взлетом цен, то я не удивлюсь, если „Газпром“ по итогам года объявит о рекордной прибыли», — отметил Чижов.

В последний день августа акции «Газпрома» подскочили на 18,5% в начале торгов на Московской бирже. Их стоимость повысилась до 241,82 рубля, то есть до максимально возможного пока уровня.

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