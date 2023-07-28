Деньги 28 июля 2023, 13:48 Поставщики завезли в Россию вдвое подорожавший китайский имбирь Shopper’s: из-за неурожая в Китае имбирь в России подорожал почти вдвое Unsplash

Читать 360tv в

В России почти вдвое повысили цены на имбирь. Из-за неурожая в Китае поставки сократили, и пряность подорожала до 900 рублей за килограмм в рознице, сообщил сайт Shopper’s.

Один источник в оптовой компании заявил, что на прошлой неделе завезли партию корневищ из Китая по 450-500 рублей за килограмм — вдвое дороже, чем два месяца назад. Другой назвал цену в 650 рублей за килограмм и предупредил, что в розничной сети такой имбирь продадут по 900 рублей. Поставщики, по их словам, привезли очень мало продукции, поэтому ценник поднялся так высоко.

Реклама

Представитель торговой сети подтвердил, что за последние полгода этот продукт сильно подорожал. Если в январе килограмм имбиря продавали за 400-420 рублей, то в июне — 680-700 рублей. Он тоже связал подорожание с дефицитом имбиря. В Китае произошел неурожай и одновременно с этим повысился спрос на эту пряность внутри страны, поэтому объем экспорта сократили, а цены подняли.

По словам источника, именно КНР — основной поставщик имбиря в Россию. Качество продукции из Бразилии и Перу ниже. Представитель Metro назвал причиной скачка цен сезонный фактор, а «Вкусвилл» — изменение курса доллара.

Имбирь резко подорожал в 2020 году, с началом пандемии коронавируса, сообщил «Царьград». Когда к делу подключилась ФАС, удалось вернуть цены к уровню 400-700 рублей за килограмм.