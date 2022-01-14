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    14 января 2022, 10:12

    Поставщики предупредили о повышении цен на красную икру

    «Ведомости»: поставщики красной икры заявили о возможном повышении цен на 30%

    Наза Салех Захи

    Занимающиеся поставкой красной икры участники рынка в конце 2021 — начале 2022 года направили розничным игрокам сообщение о значительном повышении цен на свою продукцию. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников четырех неназванных крупных ретейлеров.

    Поставщики предупредили о повышении цен на красную икру

    По данным одного из них, поставщики планируют поднять цену на красную икру от 7 до 17%.

    «Поставщики предлагают повышение в 10% по недорогим позициям и от 20–30% по премиальным», — заявил сотрудник другого ретейлера.

    Сеть супермаркетов «Верный» тоже получила предупреждение об увеличении закупочной цены на красную икру на 7%. По словам представителя этого магазина, так сильно стоимость икры не росла в течение последних нескольких лет.

    Поставщики объяснили свое решение необходимостью увеличения стоимости икры дефицитом на рынке, об этом рассказал сотрудник одного из ретейлеров. Представитель «Верного» добавил, что из-за неудачной путины лососевых рыб в Китае и Японии эти страны закупили больше российской икры, нежели обычно. Другая причина — повышение логистических затрат из-за отсутствия контейнеров для перевозки товара.

    В «Верном» сообщили, что на данный момент не приняли предложение поставщика. Такие ретейлеры, как «Ашан», «Магнит Metro Cash & Carry, пока не комментировали ситуацию.