Поставщики предупредили о повышении цен на красную икру

Занимающиеся поставкой красной икры участники рынка в конце 2021 — начале 2022 года направили розничным игрокам сообщение о значительном повышении цен на свою продукцию. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников четырех неназванных крупных ретейлеров.

По данным одного из них, поставщики планируют поднять цену на красную икру от 7 до 17%.

«Поставщики предлагают повышение в 10% по недорогим позициям и от 20–30% по премиальным», — заявил сотрудник другого ретейлера.

Сеть супермаркетов «Верный» тоже получила предупреждение об увеличении закупочной цены на красную икру на 7%. По словам представителя этого магазина, так сильно стоимость икры не росла в течение последних нескольких лет.

Поставщики объяснили свое решение необходимостью увеличения стоимости икры дефицитом на рынке, об этом рассказал сотрудник одного из ретейлеров. Представитель «Верного» добавил, что из-за неудачной путины лососевых рыб в Китае и Японии эти страны закупили больше российской икры, нежели обычно. Другая причина — повышение логистических затрат из-за отсутствия контейнеров для перевозки товара.

В «Верном» сообщили, что на данный момент не приняли предложение поставщика. Такие ретейлеры, как «Ашан», «Магнит Metro Cash & Carry, пока не комментировали ситуацию.