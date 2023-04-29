Деньги 29 апреля 2023, 01:00 Поставки российской водки на экспорт упали почти на 80% «Ведомости»: экспорт российской водки сократился почти на 80% из-за санкций РИА «Новости»

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Поставки российской водки в первом квартале 2023 года упал на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом написали «Ведомости».

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт российской водки снизился до 752 027 литров в пересчете на чистый спирт и на 76,75% до 6,33 миллионов долларов в денежном выражении.

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Эксперты рынка заявили, что это произошло на фоне запрета поставок данного алкоголя в страны Евросоюза, США и Канаду. Сюда поставлялось около трети от всей вывозимой продукции. Производители водки также обратили внимание на динамику в вопросе снижения поставок этого алкоголя. С их слов, сейчас идет переориентация поставок на рынки Африки, Средней Азии и Китая.

При этом запрет на поставку водки на внутреннее производство не повлияет, заявили аналитики. Кроме того, на фоне ухода западных компаний российские производители активно занимают освободившуюся нишу.

Ранее парламентарии из рабочей группы при Совфеде предложили полностью уничтожать контрафактный алкоголь.