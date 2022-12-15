Важное 15 декабря 2022, 16:03 Поставки российского газа на Восток к 2030 году увеличат до 88 миллиардов кубометров Путин: Россия будет наращивать газовые поставки на Восток РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия будет наращивать поставки голубого топлива на Восток. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря. Транслирует выступление РИА «Новости».

Он назвал важным шагом для снижения санкционного влияния и других враждебных действий против России развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры в южном и восточном направлении. Глава государства заверил, что экспорт природного газа будут наращивать.

Реклама

«Реализация таких проектов как Ковыктинское месторождение, „Сила Сибири — 2“, дальневосточный маршрут позволят уже к 2025 году увеличить поставки газа на Восток до 48 миллиардов кубометров», — сказал он.

Реклама

К 2030 году планируется нарастить поставки до 88 миллиардов, добавил президент. Это составит свыше 60% от экспорта топлива в Европу.

Путин заявил, что Россия продолжит развиваться, несмотря на внешнее давление. Страна обязательно реализует новые проекты и выйдет на более высокий технологический уровень, заключил он.