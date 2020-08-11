Поставки нефтепродуктов в США из России достигли максимума за 16 лет

За последние шесть месяцев Россия продала США более девяти миллионов тонн нефтепродуктов. Общая сумма сделок составила порядка 2,2 миллиардов долларов.

За год поставки увеличились почти в 2,5 раза. За первые шесть месяцев 2019 года США купили у российских производителей всего четыре тонны нефтепродуктов, передает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Это самый большой показатель как минимум с 2004 года. Возможно, даже таких поставок не было и раньше, проверить сложно, так как ФТС ведет статистику в электронном виде только с 2004 года.

При этом общая стоимость экспортируемых в США нефтепродуктов выросла не так сильно: с 1,7 миллиарда долларов до 2,2 миллиарда. Это связано со снижением цены на нефть: она упала на 42% за год.

Всего за полгода Россия экспортировала 74,6 миллиона тонн нефтепродуктов. На долю США приходится 12%. Обгоняют американских покупателей лишь Нидерланды. Они приобрели 12,2 миллиона тонн, что составляет 16,3% от общего объема экспортируемых нефтепродуктов. Замыкает тройку лидеров Мальта, которая купила у России 4,4 тонны.

При этом экспорт в США сырой нефти из России снизился: за год он уменьшился в 2,4 раза.