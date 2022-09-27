Поставки из дружественных стран можно будет оплатить цифровым рублем | 360°

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Поставки из дружественных стран можно будет оплатить цифровым рублем

Минфин России и Центробанк пришли к согласию в вопросе майнинга и оборота цифровых активов

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Минфин России и Центробанк пришли к согласию по вопросам майнинга и оборота цифровых активов, рассказал в интервью «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Но в этом направлении еще необходимо работать.

«Мы рассчитываем на принятие соответствующего закона в этом году», — заявил Аксаков.

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Он считает, что нужно разрешить создавать майнинговые компании в энергоизбыточных регионах. В других регионах страны это необходимо пресекать, поскольку иначе это может привести к перебоям с электричеством, объяснил он.

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При этом, по его мнению, нужно сохранить запрет на обращение криптовалют внутри страны. Рассчитываться цифровыми активами можно будет только для совершения международных сделок.

В этом случае все финансовые потоки станут незаметными для тех систем финансового контроля, которые сегодня действуют в отношении России со стороны недружественных государств. Если при этом подключить к процессу цифровой рубль, который начнут активно использовать уже с 2023 года, то мировой валютный контроль США фактически закончится, указано в материале.

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