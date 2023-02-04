Деньги 04 февраля 2023, 19:34 Поставки говядины в Россию сократят в два раза ЕЭК: квоту на беспошлинный импорт говядины в Россию снизили в два раза РИА «Новости»

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Беспошлинный ввоз говядины в Россию в 2023 году будет возможен при объемах 100 тысяч тонн. Евразийская экономическая комиссия согласовала уменьшение квоты в два раза, написали «Ведомости».

Решение приняли по предложению России. Инициатива поступила в ЕЭК от Минсельхоза страны.

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По словам представителя ведомства, мера должна обеспечить мясопереработчиков необходимыми объемами и видами мяса на внутреннем рынке.

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В 2022 году по нулевой ставке в Россию разрешили импортировать 200 тысяч тонн говядины и 100 тысяч тонн свинины. По данным Национального союза свиноводов, импорт говядины вырос на 1%, до 289 480 тонн.

Ранее Минсельхоз сообщил, что производство цитрусовых в Марокко, Турции и Тунисе снизилось на 13%. На российском рынке мандарины из этих стран заменят продукцией, которую выращивают в Южной Корее и ЮАР.

В 2022 году поставки этого вида цитрусовых из ЮАР уже поднялись на 35%, а из Южной Кореи — на 5%. Также возобновился импорт китайских мандаринов.