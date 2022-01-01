Поставки дальневосточной рыбы в Китай снизились на две трети

Поставки рыбы с российского Дальнего Востока в Китай существенно снизились. По оценке полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева — на две трети, писали «Известия».

По мнению главы Института торговой политики НИУ ВШЭ Александра Данильцева, возможность их восстановления зависит от решений китайской стороны по отмене ограничений на ввоз продукции из-за коронавируса. Обычно такие вопросы разрешаются путем переговоров и предоставлением доказательств безопасности продукции.

Впрочем, не ковидом единым. В текущем результате видит отражение политики РФ по локализации переработки внутри страны исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«Теперь, чтобы получить квоту на вылов, необходимо потом перерабатывать ее на территории РФ. Это создает новые рабочие места и увеличивает налоговые сборы. В том числе снижает риски для рыболовных компаний Дальнего Востока по налоговым претензиям от государства», — полагает он, называя такой подход новаторским.

Ранее ученые назвали лосось полезным продуктом для профилактики атеросклероза.