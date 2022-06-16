Поставили на счетчик: тарифы ЖКХ с 1 июля вырастут до 6,5%

С 1 июля тарифы на ЖКХ в России поднимутся на 3,2 — 6,5% в зависимости от региона. Расценки вырастут на фоне распоряжения правительства от 30 октября 2021 года. Об этом написали «Известия» со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Тарифы на 2023 год определят осенью 2022 года. По мнению экспертов, правительство, вероятно, будет смягчать последствия инфляции.

По имеющимся данным, самую низкую допустимую планку повышения тарифов утвердили в Республике Марий Эл — 3,2%. Чуть выше — 3,4% — в Удмуртии и республике Алтай. В Камчатском крае показатель составил 3,8%.

Наиболее высокие уровни подорожания — в Чеченской республике (6,5%), Татарстане и в Крыму (по 6,2%) и в Дагестане (6%).

Тарифы индексируют в связи с инфляцией. При этом в Госдуме напомнили, что подорожание не может превышать ее размер. По прогнозам Минэкономразвития, по итогам 2022 года рост цен в стране составит более 17%, однако глава комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что двузначного роста тарифов в 2023 году россияне не увидят.

«Формально в следующем году планка может быть поднята до цифр инфляции, но уверен, что этого не произойдет. Нельзя перекладывать все подобные проблемы на граждан. Будем искать и предлагать адекватное решение по повышению», — сказал он.

Депутат допустил возникновение в 2023 году проблем, связанных с недофинансированием отрасли из-за высокой инфляции в 2022-м. В этом случае необходимо будет искать решения по дополнительной поддержке отрасли.

Мерами, которые в том числе сдержат роста цен на жилищные услуги, может стать, например, субсидирование выпадающих доходов управляющих организаций на оплату ЖКХ для льготных категорий граждан, льготные кредитные программы, решения по НДС и штрафам.