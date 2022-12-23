Деньги 23 декабря 2022, 22:43 Постановление о выплатах участникам СВО и их семьям изменили на Ямале

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Иностранцы и члены семей, которые проживают за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа, смогут получать региональные выплаты за смерть участника СВО. Такое изменение появилось в постановлении правительства ЯНАО от 15 апреля 2022 года № 358-П. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Чтобы получить средства в случае гибели родственника, иностранцам необходимо использовать счет в российских банках.

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На деньги могут претендовать члены семей, которые проживают в России, но за пределами Ямала.

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