23 декабря 2022, 22:43
Постановление о выплатах участникам СВО и их семьям изменили на Ямале
Иностранцы и члены семей, которые проживают за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа, смогут получать региональные выплаты за смерть участника СВО. Такое изменение появилось в постановлении правительства ЯНАО от 15 апреля 2022 года № 358-П. Об этом сообщил «Север-Пресс».
Чтобы получить средства в случае гибели родственника, иностранцам необходимо использовать счет в российских банках.
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На деньги могут претендовать члены семей, которые проживают в России, но за пределами Ямала.
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Выплаты в России
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