Деньги 12 мая 2023, 09:07 Пост гендиректора Twitter займет известный в США медиаменеджер WSJ: гендиректором Twitter назначат топ-менеджера NBC Universal Линду Яккарино

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Топ-менеджера NBC Universal Линду Яккарино назвали кандидатом на пост генерального директора Twitter. Она займет место Илона Маска, который объявил об уходе, сообщила газета The Wall Street Journal.

Известный в США медиаменеджер проработала в компании NBC Universal более 10 лет. Ее последняя должность — председатель отдела глобальной рекламы и партнерства. Линда Яккарино занималась запуском потокового сервиса Peacock и внедрением новых методов оценки эффективности рекламы. Источники газеты заявили, что переговоры о ее трудоустройстве в Twitter уже начались.

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Через шесть недель Илон Маск уступит пост генерального директора, но останется у руля — его назначат исполнительным председателем и техническим директором. Работу владельца SpaceX во главе Twitter раскритиковал основатель соцсети Джек Дорси. По его словам, все под управлением бизнесмена «пошло наперекосяк».

Илон Маск объявил, что сделает из Twitter свободную площадку, пользователи которой смогут общаться, выражать свою точку зрения и помечать подозрительную информацию.