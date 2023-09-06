Деньги 06 сентября 2023, 14:51 Посол России в ЮАР представил банкноту номиналом 100 БРИКС — СМИ Irna: послу ОЭА в ЮАР подарили банкноту номиналом 100 БРИКС РИА «Новости»

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Посол России в ЮАР выступил в Претории и представил банкноту номиналом 100 БРИКС. Об этом сообщило иранское информационное агентство Irna.

По словам дипломата, купюру напечатали в России. Он вручил ее послу Объединенных Арабских Эмиратов по случаю принятия государства в БРИКС. На одной из сторон банкноты изображены флаги пяти стран — членов объединения, а на другой — государственные символы шести стран, которые должны войти в экономический блок.

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Государства БРИКС создали Новый банк развития в 2015 году в качестве альтернативы финансовым учреждениям, таким как Международный валютный фонд (IMF) и Всемирный банк.

Сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В конце августа 2023 года на саммите организации было принято решение о приглашении в блок таких стран, как Аргентина, Иран, Египет, ОАЭ, Эфиопия и Саудовская Аравия.