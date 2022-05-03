Посол РФ: санкции против «Алросы» не отразятся на добыче алмазов в Анголе

Санкции, введенные Западом в отношении российского производителя алмазов «Алроса», не скажутся на проектах участием компании в Анголе. Добыча алмазов там будет увеличиваться. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» посол России в африканской стране Владимир Тараров.

Как рассказал посол, алмазная отрасль в Анголе стала развиваться при участии России. В результате возникло местное предприятие «Катока», акционером которого является «Алроса».

«Сейчас у нее 41% акций. Есть планы, что добыча и доля „Алросы“ будет расширяться, это обсуждается… (Введение западных санкций) никак не скажется (на совместных проектах с РФ)», — сказал Тараров.

Посол отметил, что алмазы являются очень востребованным товаром и они могут отправиться на другие рынки взамен тех стран, которые ввели санкции против России. По словам Тарарова, ангольские коллеги не драматизируют ситуацию, наоборот — подбадривают.

«Говорят, что мы найдем выходы и с точки зрения финансовых потоков, с точки зрения сбыта продукции. Поэтому как работали, так и будем работать. И даже, вы знаете, в какой-то степени санкции даже укрепили отношения между нашими компаниями, которые работают в алмазной отрасли», — добавил дипломат.

АК «Алроса» является крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах. На долю компании приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж продукции в 2021 году составил 4,169 миллиарда долларов.

Компания включена в санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании из-за ситуации на Украине. По данным агентства Bloomberg, из-за возникших в этой связи перебоев в поставках изменилась стоимость мелких алмазов, на продаже которых в первую очередь специализируется российская компания. Кроме того, продукция компании из-за того, что российские банки не проводят международные платежи, перестала поступать в крупнейший мировой центр по огранке алмазов Сурат.