Посол Китая предположил рекордный товарооборот с Россией

Россия и Китай рассчитывают по итогам 2021 года достичь рекордного товарооборота в размере 140 миллиардов долларов. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал китайский посол Чжан Ханьхуэй.

Дипломат привел данные таможенной статистики Китая с января по ноябрь 2021 года. По ним объем китайско-российской торговли составил 130,4 миллиарда долларов.

Показатели выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 33,6%. Чжан Ханьхуэй счел их рекордными.

«Объем китайско-российской торговли <…> должен совершить новый прорыв, превысив 140 миллиардов долларов в годовом исчислении», — заявил посол.

По его словам, двустороння торговля между странами выросла почти в 14 раз с 2000 года и в 2020 году составила 107,7 миллиарда долларов. За это время структуру торговли оптимизировали, а уровень сотрудничества стал лучше.

Цель двух стран — довести товарооборот до 200 миллиардов долларов. Для этого профильные министерства совместно разработали «Дорожную карту по высококачественному развитию китайско-российской торговли товарами и услугами».

Ранее стало известно, что большая часть китайцев сочла, что именно отношения с Россией являются приоритетными для их страны.