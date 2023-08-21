Деньги 21 августа 2023, 08:25 Посол Бердыев рассказал об обеспокоенности России из-за антирыночных мер против нее Посол России Бердыев: антирыночные меры и потолок цен на нефть вызвали тревогу Unsplash

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Россию беспокоят антирыночные меры, которые Запад использует против нее, в том числе политику потолка цен на нефть. Об этом посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев заявил РИА «Новости».

Посол подчеркнул, что антирыночные меры дестабилизируют глобальные энергорынки и создают риски для энергобезопасности из-за чрезмерной волатильности цен.

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«Применение антирыночных мер странами Запада в отношении России, к которым относится и так называемый потолок цен на нефть, безусловно, вызывает обеспокоенность», — отметил Бердыев.

Он отметил, что неправомерные рестрикции применяются Западом не впервые. В качестве примера он привел ситуации с Ираном, Сирией и Венесуэлой.

«Этим, естественно, все не исчерпывается, достаточно вспомнить теракт против газопровода «Северный поток», произошедший в зоне ответственности НАТО и ЕС, который до сих пор толком не расследуется, повышая риски для энергосектора», — указал посол.

В декабре 2022 года Австралия и страны «Большой семерки» ввели потолок цен на нефть из России до 60 долларов за баррель. Исключением стало только топливо из нефтепровода «Дружба». Москва в свою очередь отказалась от продажи нефти странам, присоединившимся к этой мере.