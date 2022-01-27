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    27 января 2022, 13:55

    Пособия семьям с детьми и инвалидам в России вырастут с 1 февраля

    Мишустин: пособия для семей с детьми и инвалидов с 1 февраля вырастут на 8,4%

    Александра Ломейко

    В России увеличат размер пособий для семей с детьми и инвалидов. С 1 февраля выплаты этим категориям россиян вырастут на 8,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Пособия семьям с детьми и инвалидам в России вырастут с 1 февраля

    На заседании правительства РФ Мишустин отнес семьи с детьми и людей с ограничениями по здоровью к числу тех россиян, кому особенно нужна поддержка государства.

    «Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее», — привел кабмин слова премьер-министра.

    Индексация ждет детские выплаты — единовременные пособия при рождении ребенка и передаче его на воспитание в семью, а также ежемесячное — по уходу за ребенком. Размер материнского капитала тоже вырастет: на первого ребенка государство выделит 524,5 тысячи рублей вместо 483,9 тысячи, на второго и последующих — до 693,1 тысячи рублей.

    Пособия инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям РФ и пострадавшим на производстве гражданам тоже повысят.

    Единый порядок индексации социальных выплат в РФ установили в 2018 году. Их увеличивают один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.