Пособия семьям с детьми и инвалидам в России вырастут с 1 февраля

В России увеличат размер пособий для семей с детьми и инвалидов. С 1 февраля выплаты этим категориям россиян вырастут на 8,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании правительства РФ Мишустин отнес семьи с детьми и людей с ограничениями по здоровью к числу тех россиян, кому особенно нужна поддержка государства.

«Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее», — привел кабмин слова премьер-министра.

Индексация ждет детские выплаты — единовременные пособия при рождении ребенка и передаче его на воспитание в семью, а также ежемесячное — по уходу за ребенком. Размер материнского капитала тоже вырастет: на первого ребенка государство выделит 524,5 тысячи рублей вместо 483,9 тысячи, на второго и последующих — до 693,1 тысячи рублей.

Пособия инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, героям РФ и пострадавшим на производстве гражданам тоже повысят.

Единый порядок индексации социальных выплат в РФ установили в 2018 году. Их увеличивают один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.