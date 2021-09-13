Пособия по беременности и родам в России станут начислять автоматически с 2022 года

Начисление пособий по беременности и родам с 2022 года пройдет в автоматическом режиме. Отправлять дополнительную заявку не потребуется. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве пояснили, что теперь пособия по беременности и родам будут проходить через Фонд социального страхования (ФСС).

«Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка — из информационной системы ЗАГСа. Основываясь на этих данных, фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребенка», — пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что по этому же механизму россиянам больше не нужно будет писать заявления о выплатах при уходе на больничный. Все данные из медицинских учреждений поступят напрямую в Фонд социального страхования для оплаты, а также отправятся работодателю.

Пособие по беременности и родам могут получить работающие женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации и вставшие на учет в центр занятости, студентки очных форм обучения и проходящие военную службу.

Пособие выплачивается только за определенный период, пока будущая мама остается без работы и не может получать заработную плату. Если в период беременности женщина продолжает работать, то за это время денег она не получит.