Деньги 01 февраля 2023, 23:30 Пособие по безработице рассчитают по-новому Минтруд предложил увеличивающий размер пособия по безработице новый расчет РИА «Новости»

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Новый метод расчета пособия по безработице позволит увеличить размер выплаты для потерявших место службы россиян. Как сообщил «Интерфакс», новый механизм установки суммы выплаты разработали специалисты министерства труда и социальной политики.

В пресс-службе ведомства напомнили, что для расчета пособия по безработице за основу берут размер среднего заработка на последнем месте службы человека. Сейчас итоговую сумму рассчитывают по данным о выплатах и вознаграждениях, на которые начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. При этом в ряде случаев работники эти деньги не платят.

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«Неучет этого заработка приводит к занижению суммы назначаемого пособия. Предлагаемые поправки позволят гражданам получать пособие в более высоком размере», — пояснили в министерстве.

Также в ведомстве отметили, что размер среднего заработка продолжат рассчитывать исходя из трех месяцев. Но если сотрудник отработал меньший срок, то работодатель сможет провести расчет по фактическому времени, что также увеличит сумму пособия.