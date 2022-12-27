Деньги 27 декабря 2022, 06:23 Послу России в Германии поручили вернуть незаконно проданную недвижимость Правительство поручило послу России в Берлине Нечаеву восстановить права на недвижимость Unsplash

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Земельные участки России в административном округе Лихтенберг в Берлине незаконно продали в 2021 году. Правительство наделило посла в Германии Сергея Нечаева полномочиями восстановить права на них. Распоряжение кабмина опубликовали на портале правовой информации.

В документе указали четыре участка со зданиями на Андернахер Штрассе, Кенигсвинтерштрассе, Эренфельсштрассе, Лореляйштрассе и Кепеникер аллее общей площадью 21 091 квадратный метр, меньший из которых — 152 квадратных метра, а наибольший — 16 826 квадратных метров.

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Посла России в Германии наделили правом делать и принимать любые заявления, которые помогут восстановить права на эти объекты недвижимости в объеме, как до 2 сентября 2021 года, то есть их незаконного отчуждения. Сергей Нечаев или в случае его отсутствия исполняющий обязанности сможет подавать заявления в нотариальной форме на внесение изменений в поземельный кадастр, действовать в отношении этих участков и домов перед любыми ведомствами и министерствами.

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Стоматолог из Берлина продал участки, которые принадлежали России, по поддельным документам, рассказало РИА «Новости». Власти Германии схватили его при попытке сбыть здание «Аэрофлота».