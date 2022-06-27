Последняя распродажа спровоцировала огромные очереди среди сотрудников IKEA в Москве

IKEA начала распродажу для сотрудников. Работники мебельных гипермаркетов в Москве выстроились в очереди, несмотря на жару, — для них акция проходит офлайн. Об этом сообщили на сайте компании.

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA», — написала пресс-служба сети.

Все остальные смогут сделать заказы через несколько дней и только онлайн.

Сайт «Москвич Mag» сообщил о больших очередях за покупками. Работники, несмотря на предупреждение синоптиков об «оранжевом» уровне погодной опасности, выстроились за товарами со скидкой 15%. Многие покупают не для себя, а на перепродажу. Корпоративная распродажа продлится три дня.

В общей сложности IKEA имеет 26 магазинов разного формата в 12 городах России. Компания уже начала расторгать контракты с арендодателями в России и сообщать работникам об увольнении. Собеседования проходят под камерами. Несмотря на это, владельцы сети надеются на возвращение в Россию.