Деньги 16 апреля 2023, 23:39 Пошлины на нефть марки Urals предложили считать с учетом цены на Brent Кабмин предложил рассчитывать экспортные пошлины на Urals с учетом стоимости Brent РИА «Новости»

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Правительство России предложило рассчитывать экспортные цены на нефть марки Urals с учетом стоимости эталонной Brent. Таким образом предлагается ограничить размер скидки на российскую нефть, написал ТАСС.

Новый расчет предлагается ввести в июне. Он прописан в поправках к закону о таможенном тарифе. Они могут быть рассмотрены комитетом Госдумы по бюджету и налогам уже 17 апреля. Так, при расчете таможенных пошлин на нефть будет учитываться не только средняя цена Urals на мировых рынках, но и North Sea Dated на рынке Северного моря. Мониторинг цены на последнюю предлагается ввести с 15 апреля.

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Если средняя цена на нефть Urals с момента мониторинга сложится ниже уменьшенной на 204,4 доллара и 182,5 доллара за тонну в сравнении со средней ценой на North Sea Dated, то «средняя цена на нефть сырую марки Urals на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за такой период мониторинга принимается равной уменьшенной на 204,4 доллара и 182,5 доллара за одну тонну» к средней цене North Sea Dated.

При этом средняя цена Urals рассчитывается как среднее значение ежедневных цен на нефть за все дни торгов на средиземноморском и роттердамском рынках, North Sea Dated, говорится в проекте поправок.

Ранее сообщалось, что в апреле начали дорожать российские экспортные нефтепродукты. Это произошло после того, как Россия сообщила о сокращении добычи нефти.