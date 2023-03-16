Деньги 16 марта 2023, 03:37 Пошлины на иностранную мебель захотели повысить в России «Известия»: пошлина на мебель из Европы может увеличиться до 50% Unsplash

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Пошлину на деревянную и мягкую мебель, а также матрасы из Европы планируют увеличить с 8,5–12% до 50%. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Такую меру в ассоциации объяснили ответными санкциями против недружественных стран, а также необходимостью поддержать отечественных производителей. Работу по этому вопросу уже ведут Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития.

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Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил, что цены на европейскую мебель с учетом высокой пошлины вырастут примерно на 60%, что сделает ее неконкурентоспособной на отечественном рынке.

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Совладелец мебельной компании Mr.Doors Максим Валецкий назвал повышение пошлины правильным решением.

«Наш рынок в принципе не нуждается в импортной мебели. На нее сейчас приходится небольшой объем в продажах. Внутренний рынок обеспечивают российские производители», — пояснил он.

Согласно данным АМДПР: в 2019 году на импортную мебель приходилось 49%, а в 2022 году ее доля снизилась до 24%. Если пошлину увеличат, то поставки импортной мебели могут вообще приостановить. При этом она будет распространяться и на товары из параллельного импорта.

США в рамках новых санкций против России установили пошлину на импорт отечественного алюминия и продукции из сырья в 200%. Ограничения начали действовать с 10 марта.