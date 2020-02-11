Составлен портрет микрофинансового заемщика

Центробанк впервые составил портрет россиянина-заемщика микрофинансовых организаций. В очередном выпуске «Обзор рисков финансовых рынков» аналитики регулятора признали, что больше половины людей, берущих подобные кредиты, и так закредитованы до невозможности.

Как пишут «Ведомости», 18 крупнейших МФО, занимающие 66,1% рынка, выдавали кредиты в основном россиянам с очень высокой долговой нагрузкой. Настолько высокой, что 18% граждан, взявших деньги в подобных организациях, имели показатель долговой нагрузки (ПДН) от 50 до 80%, а еще 37% — свыше 80%.

«ПДН — отношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу заемщика. ЦБ начал рассчитывать этот показатель с 1 октября 2019 года», — напомнили «Ведомости».

Чем выше ПДН заемщика, тем больше резервов должен формировать банк. Центробанк делает такие кредиты дороже для микрофинансовых организаций и банков. В целом регулятор в последнее время пытается охладить рынок потребительского кредитования.

Накануне стало известно, что Банк России уже шестой раз подряд понижает ключевую ставку. Она достигла 6%, упав на 0,25 процентных пункта. Из-за этого будут и дальше снижаться ставки по кредитам, депозитам и ипотеке.