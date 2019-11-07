Порошенко начал сбрасывать активы. Roshen сменил владельца

Пятый президент Украины Петр Порошенко начал сбрасывать бизнес-активы. Часть своей кондитерской империи он переписал на другого владельца. Новым хозяином Roshen стал Алексей Порошенко — сын бывшего главы украинского государства.

Теперь бенефициаром компании ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (ЦЕКК), ранее принадлежащей пятому президенту Украины, значится Порошенко-младший. Такие сведения значатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований Украины, сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК).

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Юридически сделка оформлена как получение корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая формально владеет 85% ЦЕКК. Одновременно бенефициарный владелец поменялся и у тех предприятий, где ЦЕКК значится учредителем.

Порошенко после того, как стал президентом Украины, многократно обещал продать все свои бизнес-активы. Впрочем, до конца президентского срока он оставался конечным бенефициаром ряда компаний. В частности, ему до сих пор принадлежит липецкая фабрика Roshen в России.