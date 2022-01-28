Порог «налога на роскошь» для автомобилей захотели повысить в России

В России могут повысить порог «налога на роскошь» для автомобилей. Изменения параметров транспортного налога на дорогие автомобили готовит Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минпромторгом и Минфином. Предполагается, что «роскошными» начнут считать автомобили стоимостью от пяти миллионов рублей. В настоящее время налог взимают с автомобилей, стоимостью три миллиона рублей. Об этом написали «Известия».

В Минопромторге изданию пояснили, что для более объективного применения повышающих коэффициентов при расчете транспортного налога предлагается учитывать в том числе год выпуска и мощность двигателя автомобиля. В Минфине заявили, что ведомства «концептуально согласовали подход», где система повышающих коэффициентов будет увязана с модностью авто и его возрастом. При этом от учета ценового параметра автомобиля предполагается отказаться.

В настоящее время рост цен привел к тому, что количество автомобилей, считающихся роскошными, увеличилось в 13 раз.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) рассказали, что недавно обращались в Минпромторг с письмом с просьбой повысить налоговую планку. Там пояснили, что если в 2014 году налог распространялся на 200 моделей автомобилей, то в 2021-м — почти на 1400, среди которых и откровенно бюджетные.

«За последние годы цены на автомобили поднялись на 60%, поэтому будет справедливо поднять нижний порог для налога до пяти млн рублей. Мы уже обсуждаем этот вопрос с представителями госструктур», — сказали в РОАД.

О необходимости изменений в налогообложении транспорта говорят многие эксперты рынка. При этом некоторые отмечают, что даже автомобиль ценой пять миллионов рублей не всегда может оказаться роскошным. Планку предлагают повысить до шести миллионов рублей.

Также эксперты полагают, что повышение ставок налога будет поддержано обществом, если новые коэффициенты не будут затрагивать средний класс.