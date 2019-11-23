Pornhub предложил пожизненный безлимит за $299

Россияне выделили на «Черную пятницу» 15 тысяч Подробнее

Продажа подписок под названием LifePlan начнется в «черную пятницу» 29 ноября и завершится 2 декабря. Пользователи получат доступ к 125 тысячам порнороликов без рекламы и в высоком качестве, а также к контенту для шлемов виртуальной реальности и другим материалам.

Как отметил Forbes, пожизненная подписка равна по стоимости трем годовым абонементам.

«Жизнь — это долгое и трудное путешествие. Так что нужно выбрать правильного компаньона. Партнера, на которого ты можешь всегда положиться, того, кто пройдет с тобой каждый шаг этого пути», — сказано в рекламном ролике.

В конце видео пожилая дама держит перед собой планшет, на котором высвечивается логотип Pornhub, а закадровый голос говорит, что «ты можешь позаботиться о себе сам».