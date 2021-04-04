Порядок начисления детских пособий изменился в России

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет начали начислять опекунам с 1 апреля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Министерство труда.

Сумма выплаты зависит от среднедушевого дохода семьи.

«Базовый размер выплаты равняется половине регионального прожиточного минимума», — объяснили в ведомстве.

До этого приемного ребенка не брали во внимание при расчете среднедушевого дохода. По этой причине опекун с ежемесячным доходом в 20 тысяч рублей не мог претендовать на пособие, рассказал сенатор Сергей Леонов. При таком раскладе среднедушевой доход получался нише прожиточного минимума. Теперь опекаемого ребенка включили в состав семьи при расчете выплат.

Если размер среднедушевого дохода семьи с учетом 50-процентной выплаты на ребенка окажется ниже прожиточного минимума на душу населения, размер ежемесячного пособия поднимут до 75% от детского прожиточного минимума. В итоге на ребенка семья получит почти 8,5 тысячи рублей. Если же и при этой выплате доход семьи окажется ниже минимума, выплату поднимут до 100%. Тогда получится больше 11,5 тысячи рублей.

В конце марта правительство утвердило правила назначения пособий на детей в возрасте 3-7 лет включительно в малообеспеченных семьях. Согласно им, размер выплаты будет зависеть от доходов семьи. При назначении пособий будет учитываться имущество заявителей.