Эксклюзив 30 ноября 2023, 13:22 «Попытка набить цитируемость». Заявления о возможном запрете экспорта топлива раскритиковали Экономист Баженов исключил необходимость запрета на экспорт российского топлива Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Читать 360tv в

СМИ сообщили о возможном возвращении запрета на экспорт российского бензина. По словам депутата Госдумы Игоря Ананских, ограничения придется ввести, если поднимутся цены на топливо. О том, как на самом деле обстоят дела на топливном рынке, «360» рассказал руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов.

Он опроверг возможность повторного введения запрета на экспорт и назвал сообщения об ограничениях попыткой пиара.

Реклама

«На сегодняшний день это вряд ли требуется. Мне кажется, что это просто попытка на достаточно популярной в СМИ теме набить себе цитируемость, не более того», — указал эксперт.

Экономист подчеркнул, что сейчас на топливном рынке ситуация стабилизировалась. По его словам, никаких причин для запрета на экспорт бензина нет.

«По идее, речь идет о том, что в условиях запрета идет затоваривание внутреннего рынка, и цены на бензин не растут. Идея в этом, но я не вижу необходимости в этом сегодня. Цены очень приемлемые, и на АИ-92, и на АИ-95», — заключил Баженов.

Ранее первый зампред комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских анонсировал возможность введения запрета на экспорт топлива. Он заявил, что на этот шаг придется пойти в том случае, если российские нефтяные компании не смогут сдерживать цены на внутреннем рынке.