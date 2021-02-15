ЦБ решил взять под контроль данные в популярных сервисах

Центробанк изучает риски, связанные с развитием финансовых экосистем. Речь идет о контроле за данными клиентов, уточнили в ЦБ.

«Сейчас Банк России обсуждает с участниками рынка возможности расширения регуляторных мер по обеспечению информационной безопасности и операционной надежности на финансовые экосистемы», — рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.

В этом году ЦБ опубликует доклад о влиянии таких экосистем на финансовый рынок.

Сейчас в России есть две крупные финансовые экосистемы. Одну строит Сбербанк, другую «Яндекс».

Особенность подобных экосистем — это интеграция разных сервисов в рамках одной платформы. Речь может идти о банке, страховой компании, такси, доставке еды, мобильной связи, онлайн-кинотеатрах, музыкальных сервисах и других развлечениях, поддержке бизнеса, образовании и так далее.

По мнению Александра Ковалева из компании Zecurion, которая занимается информационной безопасностью, основная проблема экосистем — это циркуляция данных.

Основная идея регулирования, считает эксперт, — это отказ от передачи избыточных данных и стандартизация из обмена.