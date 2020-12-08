Поправки о невозможности снижения МРОТ внесли в Госдуму

«Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, МРОТ при этом снижаться не может», — процитировало Исаева ИА НСН.

Он добавил, что с принятием таких поправок МРОТ сможет только увеличиваться.

Ранее заместитель министра финансов Андрей Пудов заявил, что расчет МРОТ с учетом медианной заработной платы приведет к росту пенсий. Он подчеркнул, что при увеличении средней зарплаты вырастут и отчисления в Пенсионный фонд.