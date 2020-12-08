Поправки о невозможности снижения МРОТ внесли в Госдуму
Поправки в законопроект, согласно которым снижение минимального размера оплаты труда (МРОТ) станет невозможным, внесли в Госдуму. Об этом сообщил депутат Андрей Исаев, пишет ТАСС.
«Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, МРОТ при этом снижаться не может», — процитировало Исаева ИА НСН.
Он добавил, что с принятием таких поправок МРОТ сможет только увеличиваться.
Ранее заместитель министра финансов Андрей Пудов заявил, что расчет МРОТ с учетом медианной заработной платы приведет к росту пенсий. Он подчеркнул, что при увеличении средней зарплаты вырастут и отчисления в Пенсионный фонд.