Пополнить банковскую карту можно будет на кассе в магазине

Положить средства на банковскую карту можно будет на кассе в магазине. Пилотный проект планируют запустить в ближайшие месяцы.

Такая услуга позволит жителям маленьких городов не искать отделения банков или платежных терминалов, а пополнить карту в ближайшем продуктовом магазине, передают «Известия». К проекту планируют присоединиться Промсвязьбанк, Ак Барс Банк, «Дом.РФ» и крымский РНКБ. Кроме того, условия пополнения карт на кассах обсуждают представители платежной системы Visa. Но пока не установлены точные сроки введения услуги.

«Важно, чтобы себестоимость таких операций не превышала затраты на текущие способы пополнения карт, которые уже предусмотрены для клиентов — через банкоматы, переводом с карт других банков», — рассказал директор розничных продуктов «Дом.РФ» Евгений Шитиков.

Центробанк также заинтересовался инициативой и в целом одобряет ее. Тем более, что в России уже действует система снятия наличных в кассах магазинов. К сервису подключились Сбербанк, ПСБ, «Ак Барс», они сотрудничают с сетями Metro, Billa, «ВкусВилл».

Эксперты называют новую услугу достаточно перспективной, хотя и не такой популярной, как снятие наличных через кассы. Возможно, она не станет массовой, но будет полезной для определенной категории граждан.

Ранее Сбербанк ответил на слухи об отмене бесплатных сообщений и уведомлений для клинтов кредитной организации: банк не будет вводить плату за такие услуги.