Попавшие под санкции Запада российские банки не смогут выпускать карты UnionPay. Платежная система Китая испугалась сотрудничества с ними из-за вероятности вторичных санкций.

Ситуацию обрисовал РБК со ссылкой на источники в крупных кредитно-финансовых учреждениях, в том числе и оказавшихся под ограничениями.

Сотрудники Сбербанка, например, узнали о решении UnionPay на закрытой встрече. Выпускать эти карты «Сбер» не будет.

С банками, которых санкции не коснулись, платежная система продолжит сотрудничество.

В начале марта Visa и Mastercard заявили о приостановке операций в России. Выпущенные в РФ карты международных систем на российской территории работают как обычно. По ним нельзя совершать трансграничные операции и расплачиваться в иностранных интернет-магазинах.