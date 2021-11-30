Помощник Путина рассказал о влиянии «омикрон»-штамма на мировую экономику

Вся экономика мира сейчас зависит от коронавируса, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. Советник главы государства привел три возможных сценария влияния нового «омикрон»-штамма на экономическую ситуацию, написало РИА «Новости».

«Новый штамм, все сейчас о нем говорят», — отметил Орешкин.

Помощник президента привел три базовых сценария по влиянию «омикрона» на экономику.

Самый негативный сценарий предполагает, что новый штамм будет распространяться быстрее, а последствия при болезни останутся такими же тяжелыми, при этом «омикрон» научится обходить вакцины и тесты. В этом случае вся история с ковидом может начаться заново, добавил экономист.

Ложная тревога — второй сценарий. Орешкин напомнил, что, помимо «омикрона» и «дельты», в греческом алфавите еще много букв. Были и другие штаммы с похожими названиями, но теперь о них все забыли. Хотя поначалу они также представляли риски.

И третий сценарий — позитивный: если тяжесть ковида будет не очень высокой, но «омикрон» будет распространяться достаточно быстро. Тогда он потеснит «дельту», и люди будут меньше болеть. Но сам Орешкин считает этот сценарий не очень вероятным.

«Важно не гадать, какой сценарий реализуется, важно быть готовым к любому из сценариев», — заключил Орешкин.