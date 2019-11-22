Помощник Путина назвал рецепты роста экономики
К первой Белоусов отнес снижение ключевой ставки ЦБ до 5%, что сделает более дешевыми банковские кредиты.
Путин назвал нацпроекты двигателем экономического ростаПодробнее
«У нас инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что это вполне достижимый показатель», — сказал советник.
Ко второй группе относится улучшение инвестиционного климата — за счет снижения давления на бизнес силовиков и запуска «регуляторной гильотины» (отмены устаревших нормативных актов).
Третий способ ускорить экономику предусматривает повышение доступности технологий для бизнеса, а также подготовку сотрудников для предприятий — прежде всего рабочих профессий.
По словам Борисова, «предстоит модернизация всей сферы профессионального образования». В правительстве создадут центры, которые будут курировать эту работу.
В 2018 году президент Владимир Путин поручил ускорить экономический рост до темпов выше среднемировых, то есть до 3%. Росстат оценил повышение ВВП в 2018 году в 2,3%.
В первом квартале 2019 года экономика выросла на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Во втором квартале рост составил 0,9%, в третьем — 1,7%.