  • Помощник Путина назвал рецепты роста экономики

    22 ноября 2019, 03:47

    Кирилл Фролов

    Помощник президента России Андрей Белоусов рассказал о том, как можно ускорить отечественную экономику. В интервью «Известиям» он перечислил три группы мер.
    Помощник Путина назвал рецепты роста экономики

    К первой Белоусов отнес снижение ключевой ставки ЦБ до 5%, что сделает более дешевыми банковские кредиты.

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    «У нас инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что это вполне достижимый показатель», — сказал советник.

    Ко второй группе относится улучшение инвестиционного климата — за счет снижения давления на бизнес силовиков и запуска «регуляторной гильотины» (отмены устаревших нормативных актов).

    Третий способ ускорить экономику предусматривает повышение доступности технологий для бизнеса, а также подготовку сотрудников для предприятий — прежде всего рабочих профессий.

    По словам Борисова, «предстоит модернизация всей сферы профессионального образования». В правительстве создадут центры, которые будут курировать эту работу.

    В 2018 году президент Владимир Путин поручил ускорить экономический рост до темпов выше среднемировых, то есть до 3%. Росстат оценил повышение ВВП в 2018 году в 2,3%.

    В первом квартале 2019 года экономика выросла на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Во втором квартале рост составил 0,9%, в третьем — 1,7%.