Помощник Путина дал прогноз по максимальной инфляции в 2022 году

Инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом написало издание «Прайм».

Орешкин отметил, что по инфляции было много негативных прогнозов, до 20–25%. Но сейчас ее темпы замедляется, и в ближайшие недели ожидается начало дефляции.

«Сейчас уже можно уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%», — сказал помощник президента, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

По словам Орешкина, это значит, что темпы инфляции до конца года не превысят целевой уровень ЦБ в 4%. Ситуация на рынке, по его словам, стабилизировалась.

«Инфляция уже идет вниз, цены на многие товары активно снижаются», — сказал он.

Орешкин предположил, что многие россияне, которые в марте купили технику, наверняка сожалеют, потому что сейчас она продается по более низким ценам.

Росстат ранее сообщил, что в апреле инфляция замедлилась до 1,56%. По его данным, годовая инфляция в апреле составила 17,83% против мартовских 16,69%.