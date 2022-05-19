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    19 мая 2022, 13:54

    Помощник Путина дал прогноз по максимальной инфляции в 2022 году

    Помощник президента РФ Орешкин: инфляция по итогам 2022 года не превысит 15%

    Александр Блинов

    Инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин. Об этом написало издание «Прайм».

    Помощник Путина дал прогноз по максимальной инфляции в 2022 году

    Орешкин отметил, что по инфляции было много негативных прогнозов, до 20–25%. Но сейчас ее темпы замедляется, и в ближайшие недели ожидается начало дефляции.

    «Сейчас уже можно уверенно сказать, что по итогам 2022 года инфляция у нас в стране не превысит 15%», — сказал помощник президента, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

    По словам Орешкина, это значит, что темпы инфляции до конца года не превысят целевой уровень ЦБ в 4%. Ситуация на рынке, по его словам, стабилизировалась.

    «Инфляция уже идет вниз, цены на многие товары активно снижаются», — сказал он.

    Орешкин предположил, что многие россияне, которые в марте купили технику, наверняка сожалеют, потому что сейчас она продается по более низким ценам.

    Росстат ранее сообщил, что в апреле инфляция замедлилась до 1,56%. По его данным, годовая инфляция в апреле составила 17,83% против мартовских 16,69%.