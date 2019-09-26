Помощь в строительстве и получении льгот. Какие вопросы обсудили на встрече с бизнесом в Красногорске

Более 130 предпринимателей приняли участие во встречи зампреда правительства региона Вадима Хромова с бизнесом в Красногорске. Бизнесмены задали волнующие их вопросы и обсудили возможность создания Особой экономической зоны в Домодедове.

Представители бизнес-сообщества задали свыше 20 вопросов. Это меньше трети от общего числа вопросов и проблем, которые решаются в ходе ежемесячного мероприятия. Большинство обращений удается рассмотреть еще при подготовке к встрече. Чаще всего, они касаются подключения к энерго и газовым сетям, земельно-имущественных отношений, строительства и получения льгот.

Также, среди важных вопросов — возможность создания Особой экономической зоны в Домодедове.

«Площадка удачно расположена с точки зрения транспортных коридоров — возможно создание большого транспортно-логистического центра и большого центра по переработке сельхозпродукции, с акцентом на экспортные поставки из Московской области», — отметил Вадим Хромов, зампред правительства Московской области.

Зампред добавил, что с начала года удалось решить более 200 различных вопросов на ежемесячных встречах.

Сейчас многие обращения рассматриваются в Центре управления регионом, который обрабатывает запросы от предпринимателей сразу через несколько источников.