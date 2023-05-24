Деньги 24 мая 2023, 18:41 Помещения под творческие галереи и магазины выставили на торги в центре Москвы Максим Гаман: Москва продаст три помещения площадью 700 квадратных метров Фото В. Новикова / Сайт мэра и правительства Москвы

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В ближайшее время Москва выставит на торги три объекта недвижимости в Центральном административном округе площадью более 700 квадратных метров. Об этом рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Это помещения в мансарде на улице Мясницкой, двухуровневый объект на Комсомольском проспекте и коммерческое помещение в Уланском переулке», — уточнил Гаман.

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По словам чиновника, у всех объектов хорошая пешая и транспортная доступность. Победители торгов смогут разместить в них салоны, магазины, учреждения дополнительного образования, офисы, творческие мастерские или использовать для других видов деятельности.

Ранее в столице выставили на торги 28 коммерческих помещений в девяти округах.