Деньги 21 июня 2023, 18:23 Пользователи Системы быстрых платежей получили возможность выиграть миллион рублей Система быстрых платежей

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Система быстрых платежей запустила розыгрыш денежных призов. Благодаря акции можно выиграть от тысячи до миллиона рублей, совершая покупки в магазинах.

СБП позволяет расплачиваться на заправках, в кофейнях и других местах с помощью смартфона. Система быстрых платежей работает в более 675 тысяч торговых точек по всей России, и это число постоянно растет. Директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Наталья Пейсахович отметила, что для участия в розыгрыше можно совершать покупки в любом месте — как онлайн, так и офлайн.

«Вы сканируете QR-код, переходите в ваш мобильный банк и совершаете транзакцию. Если вы покупаете онлайн, то оплачиваете просто по кнопке СБП», — пояснила Пейсахович.

Участником акции становится человек, оплативший любую покупку или услугу на сумму от 10 рублей с помощью Системы быстрых платежей. В офлайне для этого можно воспользоваться привычным приложением банка или «СБПэй» и отсканировать QR-код с наклейки в кассовой зоне, экрана компьютера или терминала. В интернет-магазинах оплата происходит по ссылке или платежной кнопке.

Каждую неделю 20 тысяч пользователей СБП выигрывают по тысяче рублей. Раз в месяц пять участников акции получают возможность выиграть главный приз — миллион рублей.

Проверить возможный выигрыш можно на сайте Системы быстрых платежей. Акция продлится до конца июля.

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