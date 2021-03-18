Пользователь Tinder нарвался на новый тип мошенничества

СМИ рассказали о новом способе мошенничества в Tinder. Девушки приходят на свидание в подставные рестораны, где завышены цены, а потом под каким-либо предлогом исчезают. Мужчине остается только оплатить счет.

Об этом рассказал один из пользователей приложения для знакомств, когда оказался в подобной ситуации. Мужчина сообщил, что в таких схемах замешана целая группировка, которая занимается обманами подобного рода, чтобы нажиться на разнице, рассказали «Известия».

Схема выглядит так: девушка предлагает встретиться в ресторане, где заказывает дорогую еду, а затем под каким-то предлогом исчезает. Ресторан является подставным, обычно там нет других посетителей. При среднем ценнике девушка заказывает самое дорогое из алкогольной карты.

Во время переписки девушки выясняют платежеспособность мужчины, наличие у него машины определенного уровня. Это все рассчитано на то, чтобы у молодого человека были средства, чтобы расплатиться в подставном местечке. Сама же девушка представляется золотой молодежью и может даже приехать на арендованной иномарке.

В полиции на обращения не слишком хотят реагировать, поскольку это выглядит как обычное свидание, где мужчина просто не захотел расплатиться в ресторане.