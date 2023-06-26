Деньги 26 июня 2023, 18:50 Получившие сверхприбыль банки заплатят налог на нее Минфин: банки и некоторые крупные промпредприятия заплатят налог на сверхприбыль Freepik

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Российские банки, получившие сверхприбыль, заплатят за нее налог. Об этом заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов в ходе комитета по бюджету и налогам.

По словам Сазонова, налог на сверхприбыль затронет не только финансовые учреждения, но также некоторые промышленные предприятия. Речь идет, в частности, о металлургической отрасли. Кроме того, взнос в бюджет заплатят и предприятия торговли.

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«Точно дадим разбивку (по классификатору видов экономической деятельности — прим. ред.). Это будут основные плательщики, на которых основное бремя будет. У металлообработки там меньше 1%», — процитировал Сазонова ТАСС.

Ранее правительство одобрило законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний. Налог составит 10% от разницы между полученной прибылью за последние два года и за 2018–2019 годы. Полученные средства планируется направить на поддержку и развитие социальной сферы.

Минфин также выступил с инициативой на три года отложить введение налоговых льгот для нефтяников. Такая мера может принести в госбюджет около 460 миллиардов долларов.