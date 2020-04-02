Получить материнский капитал теперь можно быстрее. Заявления будут рассматривать за 10 дней
«Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат, — сказал премьер. — Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза — с одного месяца до 10 рабочих дней», — привел слова премьера ТАСС.
Ежемесячные выплаты из материнского капитала в размере пять тысяч рублей начали выплачивать с 1 апреля. Такое поручение дал президент России Владимир Путин из-за ситуации с коронавирусом в стране. Так он решил поддержать семьи с детьми.
Пенсионный фонд России объявил о том, что до 1 октября получающим выплаты из материнского капитала не требуется представлять каждый раз справку о доходах.
С 1 января 2020 года, если в семье родился или был усыновлен первый ребенок, родители могут получить 466 тысяч 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей — 616 тысяч 617 рублей.