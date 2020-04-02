Получить материнский капитал теперь можно быстрее. Заявления будут рассматривать за 10 дней

Подать заявление на получение материнского капитала теперь можно через интернет. Это позволит сократить срок рассмотрения запроса с одного месяца до 10 дней. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин. Он пояснил, что сегодня подписал соответствующий документ.

«Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный формат, — сказал премьер. — Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза — с одного месяца до 10 рабочих дней», — привел слова премьера ТАСС.

Ежемесячные выплаты из материнского капитала в размере пять тысяч рублей начали выплачивать с 1 апреля. Такое поручение дал президент России Владимир Путин из-за ситуации с коронавирусом в стране. Так он решил поддержать семьи с детьми.

Пенсионный фонд России объявил о том, что до 1 октября получающим выплаты из материнского капитала не требуется представлять каждый раз справку о доходах.



С 1 января 2020 года, если в семье родился или был усыновлен первый ребенок, родители могут получить 466 тысяч 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей — 616 тысяч 617 рублей.