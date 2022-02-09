Получателям пенсий по потере кормильца больше не придется обращаться в ПФР

Россиянам, получающим страховые пенсии по потере кормильца, больше не придется обращаться в ПФР по достижении 80 лет, чтобы изменить вид пенсии на страховую по старости. Об этом написала «Российская газета».

Теперь специалисты региональных отделений ПФР сами переведут одну пенсию в другую, если это позволит увеличить сумму выплаты. Такое нововведение действует с начала 2022 года.

Раньше человеку нужно было самому обратиться в ПФР, чтобы поменять вид пенсии. Но пожилым людям это доставляло трудности.

Кроме того, фиксированная выплата к страховой пенсии теперь увеличивается в два раза по достижении 80 лет. Размер этой выплаты после индексации по уровню инфляции на 8,6% вырос до 6401 рубля. Таким образом, для людей старше 80 лет эта сумма составляет 12 802 рубля.

Страховая пенсия по потере кормильца при этом состоит из половины размера фиксированной выплаты, то есть 3200,5 рубля, а также страховой части пенсии умершего супруга. Поэтому переход с пенсии по потере кормильца на страховую пенсию по старости выгоднее.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами, писал RT.