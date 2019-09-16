«Получать удовольствие и деньги»: аналитик отреагировал на рост цен на нефть

Аксаков рассказал, как рост цен на нефть повлияет на экономику России Подробнее

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что для России развитие событие идет очень хорошо.

«Мы и так добываем по максимуму, что можем. Плюс у нас есть ограничения в рамках ОПЕК+, которые нас устраивают, мы бы и без ограничений столько добывали. Поэтому нам на самом деле ничего не надо делать. Просто получать удовольствие и деньги. Просто сидим, добываем, экспортируем. Цены повысились — хорошо, не мы же ушли с рынка. Такие же объемы теперь за большие деньги продаем, теперь замечательно. Мы тут ни помочь никому не можем, ни сами ничего сделать не можем. Все идет для нас очень хорошо, цена растет», — объяснил эксперт.

Ранее, 14 сентября, на территории национальной нефтяной компании Saudi Aramco начался пожар. Сообщается, что возгорание началось из-за атаки дронов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.