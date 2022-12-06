Деньги 06 декабря 2022, 13:29 Получающим пособия и пенсии россиянам упростят внесудебное банкротство Путин поручил упростить внесудебное банкротство для пенсионеров и живущих на пособия РИА «Новости»

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Правительство и Центральный банк упростят процедуру внесудебного банкротства для пенсионеров и россиян, для которых главным источником дохода является социальное пособие. Как сообщила пресс-служба Кремля, такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания с кабмином.

По предложению российского лидера, внесудебное банкротство смогут оформить те, для кого основным источником дохода являются пенсия, социальное пособие, в том числе по беременности и родам, а также выплаты на детей.

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Стать банкротом они смогут при условиях, если у них нет имущества, которое могут забрать для погашения долга, а само производство продолжается более года.

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Кроме того, с 50 до 25 тысяч рублей снизится минимальный размер обязательных платежей, при котором россиянин может подать на банкротство. Общий размер долговых обязательств, напротив, увеличили с 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Россияне, получившие отказ во внесудебном банкротстве, смогут повторно обратиться за процедурой через пять лет, а не через 10, как сейчас. Изменения в законодательство подготовят до 1 июня 2023 года.