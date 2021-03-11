Польские власти заявили, что РФ все же сможет достроить «Северный поток - 2». Даже несмотря на наличие многочисленных юридических аспектов, связанных с эксплуатацией российского газопровода.

Как сообщает oilcapital.ru, по словам уполномоченного польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, ситуация «выглядит так, что этот газопровод будет закончен». Хотя в Варшаве неоднократно пытались остановить или хотя бы сделать так, чтобы строительство «Северного потока - 2» замедлилось. И призывали к этому же своих союзников в Евросоюзе и за океаном.

Данные оператора проекта Nord Stream 2 AG говорят о том, что в конце января не достроено около 148 километров газопровода из 2460. Необходимо уложить 120 километров в водах Дании и около 28 километров — в водах Германии. По планам оператора, работы по укладке газопровода должны быть завершены до конца сентября этого года.