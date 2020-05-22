Половина владельцев малого и среднего бизнеса назвали свое положение катастрофой

Больше половины российских предприятий малого и среднего бизнеса охарактеризовали свое положение как катастрофу. Еще больше бизнесменов оценивают шансы своей компанией на выживание в 50% и ниже.

Согласно данным мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на который ссылается РБК, 53% представителей малого и среднего бизнеса охарактеризовали свое положение словами «катастрофа» или «кризис».

62,2% считают, что шансы на выживание у их компании 50% или даже ниже. Уверены в будущем своего бизнеса только 13,4% опрошенных. Больше чем треть участников мониторинга сообщили, что деятельность их компании по-прежнему остановлена.

Среди основных проблем бизнесмены назвали невозможность платить зарплату, сложности с арендой и систематические задолженности со стороны контрагентов.

В мониторинге Бориса Титова участвовали 2055 компаний из всех российских регионов.

В Московской области действует целый ряд программ, нацеленных, прежде всего, на представителей малого и среднего бизнеса. Владельцы компаний могут обратиться за субсидией на оплату труда работников, подать заявку на реструктуризацию кредитов, рассчитывать на снижение налогов и поручительство по кредитам.