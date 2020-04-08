Половина российских компаний урезала фонд оплаты труда

50% российских компаний урезали фонд оплаты труда. Неделю назад об этом заявляли 29% предпринимателей, следует из опроса, проведенного Центром стратегических разработок.

В каждой пятой компании сотрудникам снизили зарплаты, оставив прежнее количество рабочих часов. В каждой третьей обещают сделать это в ближайшее время. В 16% компаний прошли увольнения, отметили «Известия».

Также опрос показал, что каждая вторая фирма (49%) перевела работников на неполный рабочий день, сократив им зарплату. Примерно 30% компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Опрос Центра стратегических разработок проводился с 31 марта по 2 апреля — во время первой нерабочей недели, объявленной в стране из-за эпидемии коронавируса. В нем участвовали около тысячи компаний.